Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220926 - 1112 Frankfurt-Innenstadt: 28-jähriger Mann leistet Widerstand

Frankfurt (ots)

(dr) Ein 28-jähriger Mann leistete am Donnerstag, den 22. September 2022, Widerstand, als er nach einer vorangegangenen Körperverletzung einer Kontrolle unterzogen wurde.

Zunächst kam es in den Morgenstunden in einem Club "Am Salzhaus" zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf mehrere Männer einen 43-Jährigen geschlagen haben sollen. Hinzugezogene Polizeibeamte stellten vor dem Lokal einen der Tatverdächtigen, einen 28 Jahre alten Mann, fest und unterzogen diesen einer Kontrolle. Dieser reagierte unvermittelt mit zahlreichen Beleidigungen in Richtung der Beamten. Nach Feststellung seiner Personalien sollte der Mann wieder aus der Kontrolle entlassen werden. Dabei stieß der 28-Jährige mit beiden Händen einen der Beamten, sodass er erneut fixiert und ihm Handfesseln angelegt wurden.

Ein später bei dem 28-Jährigen auf dem Polizeirevier durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,45 Promille, was eine richterlich angeordnete Blutentnahme zufolge hatte. Die eingesetzten Beamten blieben unverletzt und konnten ihren Dienst fortsetzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell