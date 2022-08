Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Motorradfahrer

Worms (ots)

Am Sonntag, dem 07.08.2022 gegen 11 Uhr befuhr eine Gruppe mit ihren Motorrädern die B271 von Flörsheim-Dahlsheim in Richtung Ober-Flörsheim. In einer dortigen Linkskurve kam der erste Fahrer der Gruppe aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Motorrad zu Fall und kollidierte in Folge des Sturzes mit der Leitplanke. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen erlag der 28-jährige Fahrer seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle. Es wurde ein Unfall-Gutachter hinzugezogen. Die B271 war für Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell