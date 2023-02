Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Gaststätte eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Untertürkheim/ -Wangen (ots)

Unbekannte Täter sind am Wochenende (17. bis 19.02.2023) in eine Gaststätte an der Großglocknerstraße eingebrochen, bei zwei weiteren Gaststätten an der Arlbergstraße und am Wangener Marktplatz scheiterten sie. An der Großglocknerstraße hebelten unbekannte Täter in der Nacht auf Freitag zwischen 01.00 Uhr und 7.20 Uhr ein Fenster sowie das davor angebrachte Fenstergitter zur Gaststätte auf. Sie brachen in der Folge zwei Spielautomaten und die darin enthaltenen Bargeldkassetten auf und erbeuteten dabei mutmaßlich mehrere Tausend Euro. An der Arlbergstraße versuchten Unbekannte zwischen Freitag 23.00 Uhr und Samstag 10.00 Uhr erfolglos die Terrassentür einer Gaststätte aufzuhebeln. Am Wangener Marktplatz scheiterten Einbrecher zwischen Samstag 23.00 Uhr und Sonntag 8.30 Uhr ebenfalls an der Eingangstür einer Gaststätte. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell