Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Geparktes Fahrzeug beschädigt

Stuttgart-Nord (ots)

Ein 41 Jahre alter Lkw-Fahrer hat am Montagmorgen (20.03.2023) ein in der Knappstraße geparktes Auto beschädigt. Der Lkw-Fahrer fuhr gegen 7.15 Uhr die Knappstraße aus Richtung Nordbahnhofstraße entlang. Als er nach rechts in die Kleinstraße abbog, scherte der Sattelauflieger mit dem darauf befindlichen Bagger aus und beschädigte einen am Straßenrand abgestellten BMW. An dem BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell