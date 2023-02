Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: An Stadtbahnhaltestelle beraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 26-jähriger Mann wurde am Samstag (18.02.2023) zwischen 00.00 und 02.00 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle Rathaus von Unbekannten beraubt. Er wurde von mindestens zwei Tätern mittels Faustschlägen ins Gesicht angegangen. Dabei zogen ihm die Täter sein Mobiltelefon Google Pixel 6 und seinen Geldbeutel mit Bargeld und verschiedenen Ausweispapieren. Der Geschädigte konnte die Täter nur vage beschreiben: ca. 30 Jahre alt, ca. 185 cm groß, Bartträger, schmächtige Staturen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

