Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Straßenraub - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Samstagmittag (18.02.2023) einen 31-Jährigen beraubt. Der deutlich alkoholisierte Geschädigte befand sich gegen 12.00 Uhr im Bereich der Leonhardstraße wo er von einem unbekannten Mann ins Gesicht geschlagen und seiner Barschaft beraubt wurde. Der Täter flüchtete anschließend in Richtung Wilhelmsplatz. Rettungskräfte kümmerten sich um den Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der 31-Jährige beschrieb den Flüchtigen als einen zirka 30 Jahre alten Mann mit dunklem Teint und Dreadlocks. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell