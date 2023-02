Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kind bei Unfall leicht verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mönchsberg (ots)

Ein 11-jähriges Kind ist am Samstagnachmittag (18.02.2023) im Bereich der Ludwigsburger Straße von einem Auto erfasst worden. Ein 70-jähriger Opelfahrer war gegen 15.45 Uhr in der Ludwigsburger Straße in Richtung Kelterplatz unterwegs. Auf Höhe der Stadtbahnhaltestelle Hohensteinstraße überquerte der 11-Jährige eine Fußgängerfurt vermutlich bei Rotlicht zeigender Lichtzeichenanlage und wurde vom Außenspiegel des Opels am Arm touchiert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

