POL-S: Abschlussmeldung: Polizeieinsatz anlässlich der Bundesligapartie VfB Stuttgart gegen den 1. FC Köln

Stuttgart-Ost (ots) - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Freitagabend (17.02.2023) an der Kreuzung Hack-/Abelsbergstraße ereignet hatte. Ein 59-jähriger Lenker eines Skoda Fabia hatte gegen 18.30 Uhr die Hackstraße in Fahrtrichtung Bergfriedhof befahren. Auf Höhe der Einmündung zur Abelsbergstraße rannte ein unbekannter Fußgänger unaufmerksam über die Fahrbahn und wurde von dem Pkw erfasst. ...

