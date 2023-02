Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgänger nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Freitagabend (17.02.2023) an der Kreuzung Hack-/Abelsbergstraße ereignet hatte. Ein 59-jähriger Lenker eines Skoda Fabia hatte gegen 18.30 Uhr die Hackstraße in Fahrtrichtung Bergfriedhof befahren. Auf Höhe der Einmündung zur Abelsbergstraße rannte ein unbekannter Fußgänger unaufmerksam über die Fahrbahn und wurde von dem Pkw erfasst. Dabei wurde der Unbekannte auf die Motorhaube und gegen die Windschutzscheibe des Pkw geschleudert. Nach dem Zusammenstoß stand der Fußgänger auf und rannte in unbekannte Richtung davon. An dem Pkw entstand bei dem Unfall ein Sachschaden in Höhe von zirka 2.000 Euro. Bei dem Fußgänger soll es sich um einen etwa 30 bis 40 Jahre alten Mann handeln. Er trug dunkle Arbeitskleidung und ist etwa 165 Zentimeter groß. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 zu melden.

