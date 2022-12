Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiater Ladendieb auf der Flucht - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 18 Jahre alter mutmaßlicher Ladendieb und sein unbekannter Komplize sollen am Montag (19.12.2022) in einem Drogeriemarkt an der Königstraße Waren gestohlen haben, wobei der Komplize sich gegen das Festhalten gewehrt hatte und flüchtete. Die beiden Männer betraten gegen 17.50 Uhr das Geschäft, nahmen jeweils zwei Vitamintabletten-Packungen im Wert von rund acht Euro aus der Auslage, steckten sie ein und passierten den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Ein Angestellter sprach die beiden Männer daraufhin an. Der Unbekannte stieß den Mitarbeiter daraufhin unvermittelt weg und rannte in Richtung Klett-Passage davon. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 18-Jährigen vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zu seinem mutmaßlichen Komplizen dauern an. Er soll zwischen 18 und 20 Jahre alt und 180 Zentimeter groß sein. Er hatte blonde mittellange Haare und trug eine braune Winterjacke, einen blauen Kapuzenpullover, eine blaue Jeanshose sowie weiße Sportschuhe mit roten Akzenten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

