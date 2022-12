Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Unbekannte sind am Montagabend (19.12.2022) in ein Mehrfamilienhaus an der Mannspergerstraße eingebrochen, bei einer Maisonettewohnung an der Straße Am Sonnenweg blieb es beim Versuch. An der Mannspergerstraße hebelten die unbekannten Täter zwischen 17.15 Uhr und 23.00 Uhr das Küchenfenster auf und öffneten durch das Fenster die danebenliegende Terrassentür um in die Wohnung zu gelangen. Dort entwendeten die Unbekannten unter anderem Schmuck, Uhren sowie Bargeld im Wert von mehreren zehntausend Euro. An der Straße Am Sonnenweg versuchte unbekannte Täterschaft im Zeitraum zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr verschiedene Terrassentüren sowie Fenster aufzuhebeln. Bei diesem Einbruchsversuch entstand ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell