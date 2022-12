POL-S: Brand in Wohnheim - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd/-Weilimdorf (ots) - Unbekannte sind zwischen Sonntag (18.12.2022) und Dienstag (20.12.2022) in Büros an der Marienstraße eingebrochen, bei einer Arztpraxis an der Engelbergstraße, in der Nähe des Ernst-Reutter-Platzes, blieb es offenbar beim Versuch. Die Unbekannten hebelten zwischen 14.00 Uhr am Sonntag und 07.40 Uhr am Montag zunächst die Haustür zu einem Gebäude an der Marienstraße auf und ...

mehr