Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Anwohner hört Einbrecher - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd/-Weilimdorf (ots)

Unbekannte sind zwischen Sonntag (18.12.2022) und Dienstag (20.12.2022) in Büros an der Marienstraße eingebrochen, bei einer Arztpraxis an der Engelbergstraße, in der Nähe des Ernst-Reutter-Platzes, blieb es offenbar beim Versuch. Die Unbekannten hebelten zwischen 14.00 Uhr am Sonntag und 07.40 Uhr am Montag zunächst die Haustür zu einem Gebäude an der Marienstraße auf und brachen anschließend auf jedem Stockwerk in die jeweiligen Büroräumlichkeiten ein. Sie erbeuteten rund 600 Euro und flüchteten im Anschluss unerkannt. Bei einem Gebäude an der Engelbergstraße hörte ein Anwohner in der Nacht zum Dienstag, gegen 01.20 Uhr, ein verdächtiges Geräusch aus Richtung der Haupteingangstür. Als er nachschaute, sah er wie drei bis vier dunkel gekleidete Personen in Richtung Gerlingen weggingen. An der Tür stellte er Hebelspuren fest und alarmierte daraufhin die Polizei. Anschließende Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Zeugen werden gebeten, sich wegen des Einbruchs an der Marienstraße unter der Rufnummer +4971189903300 bei dem Polizeirevier 3 Gutenbergstraße und wegen des Einbruchs an der Engelbergstraße bei dem Polizeirevier 8 Kärntner Straße unter der Rufnummer +4971189903800 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell