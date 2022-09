Ulm (ots) - Kurz nach 6 Uhr fuhr die 17-Jährige in der Stuttgarter Straße. An der Einmündung zur Albstraße bog sie nach rechts ab. Von links kam in der Albstraße ein Linienbus. Der hatte Vorfahrt, was die junge Frau wohl übersah. Bei der anschließenden Kollision geriet der Toyota auf eine angrenzende Wiese. ...

