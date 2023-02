POL-S: 40 Verstöße bei ROADPOL-Kontrolle

Stuttgart-Weilimdorf (ots) - Unbekannte haben am Donnerstag (16.02.2023) einen 77 Jahre alten Mann aus Weilimdorf um mehrere Hundert Euro betrogen. Die Betrüger hackten offenbar das E-Mail-Konto eines Bekannten und sendeten anschließend eine Mail an sämtliche Kontakte des Kontoinhabers. In dieser gab der Absender an, sich im Ausland zu befinden und bestohlen worden ...

