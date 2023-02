Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlich Geldspielautomaten manipuliert

Stuttgart-Nord (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagvormittag (16.02.2023) eine Gaststätte an der Nordbahnhofstraße durchsucht und mutmaßlich manipulierte Geldspielautomaten beschlagnahmt. Umfangreiche Ermittlungen führten auf die Spur des 42 Jahre alten Gastwirts, der mutmaßlich manipulierte und nicht zugelassene Geldspielautomaten in seiner Gaststätte aufstellen ließ. Die Beamten durchsuchten nach richterlicher Anordnung die Wohnung sowie die Gaststätte des Tatverdächtigen und beschlagnahmten vier Spielgeräte und weitere Beweismittel, die noch ausgewertet werden müssen. Die Ermittlungen dauern an. Der 42-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

