POL-S: Unfall im Heslacher Tunnel

Stuttgart-Süd/-Mitte/-Vaihingen (ots) - Unbekannte sind zwischen Donnerstag (02.02.2023) und Sonntag (05.02.2023) in Wohnungen an der Wannenstraße und der Rosenstraße eingebrochen. An der Wannenstraße gelangen die Einbrecher zwischen Donnerstag, 14.20 Uhr und Sonntag, 16.30 Uhr auf ungeklärte Weise in eine Wohnung, durchsuchten sie und stahlen Schmuck im Wert von mehreren 10.000 Euro. Im selben Gebäude hebelten die ...

