Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher erbeuten Schmuck - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd/-Mitte/-Vaihingen (ots)

Unbekannte sind zwischen Donnerstag (02.02.2023) und Sonntag (05.02.2023) in Wohnungen an der Wannenstraße und der Rosenstraße eingebrochen. An der Wannenstraße gelangen die Einbrecher zwischen Donnerstag, 14.20 Uhr und Sonntag, 16.30 Uhr auf ungeklärte Weise in eine Wohnung, durchsuchten sie und stahlen Schmuck im Wert von mehreren 10.000 Euro. Im selben Gebäude hebelten die Täter am Freitag, zwischen 18.30 Uhr und 21.15 Uhr, eine Wohnungstür auf und stahlen Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Einbrüchen besteht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. An der Rosenstraße überraschte ein 28 Jahre alter Bewohner am Freitag, gegen 11.00 Uhr, einen Einbrecher, der die Wohnung mutmaßlich über die Terrassentür betreten hatte und ein Laptop erbeutete. Anschließend flüchtete er mit einem Fahrrad. Der Täter soll laut dem Bewohner ein langgezogenes Gesicht, eine spitze Nase und schwarze Haare haben. Er trug einen schwarzen Kapuzenpulli, eine schwarze Jacke und eine rote Mütze. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell