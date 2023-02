Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Gaststätten eingebrochen

Stuttgart-Mühlhausen/-Vaihingen (ots)

Unbekannte sind zwischen Donnerstag (02.02.2023) und Samstag (04.02.2023) in Gaststätten an der Adalbert-Stifter-Straße und der Hauptstraße eingebrochen. An der Adalbert-Stifter-Straße traten die Täter in der Nacht zum Freitag (03.02.2023), zwischen Mitternacht und 07.00 Uhr eine Eingangstür ein und brachen einen Geldspielautomaten auf. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Ob sie etwas erbeuteten, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Auch an der Adalbert-Stifter-Straße betraten Einbrecher am Samstag auf unbekannte Weise zwischen 13.00 Uhr und 13.20 Uhr die Gaststätte und hebelten dort einen Geldspielautomaten auf. Mit der Beute von rund 1.000 Euro flüchteten sie unerkannt. An der Hauptstraße gelangten die Täter in der Nacht zum Samstag (04.02.2023) über eine weggerissene Außenfassade in die Gaststätte. Dort stahlen sie aus einem aufgehebelten Geldspielautomaten Bargeld in unbekannter Höhe. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell