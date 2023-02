POL-S: Autoscheibe eingeschlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Hedelfingen (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag (03.02.2023) an der Straße Am Westkai rund 300 Liter Diesel aus einem geparkten Lastwagen abgezapft und gestohlen. Der 24 Jahre alte Fahrer des Scania bemerkte am Freitag, gegen 05.30 Uhr, dass der Tank nicht mehr den gleichen Füllstand aufwies wie am Vortag, gegen 16.30 Uhr, als er den Lastwagen dort abstellte. Zeugen werden gebeten, sich unter der ...

