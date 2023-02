Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 22-Jährigen ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Drei unbekannte Täter haben am Sonntagmorgen (05.02.2023) einen 22 Jahre alten Mann ausgeraubt und seinen Geldbeutel sowie sein Smartphone gestohlen. Der 22-Jährige verließ gegen 04.00 Uhr eine Diskothek am Rotebühlplatz, als er von einem unbekannten Mann angesprochen wurde. Im weiteren Verlauf entwickelte sich ein Streit zwischen den beiden, an dem sich zwei weitere männliche Personen beteiligten, wobei einer von ihnen den 22-Jährigen mutmaßlich mit einem Messer verletzte und ein Dritter ihn mit Pfefferspray besprühte. Anschließend raubten sie ihm seinen Geldbeutel sowie sein Smartphone und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

