Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bei Flucht aus Stadtbahn eine Person verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Zwei Unbekannte sind am Donnerstagabend (16.02.2023) am Daimlerplatz vor einer Fahrausweiskontrolle geflüchtet. Die beiden unbekannten Männer waren gegen 22.10 Uhr in einer Stadtbahn der Linie U2 in Richtung Botnang unterwegs und sollten auf Höhe der Haltestelle Daimlerplatz einer Fahrausweisprüfung unterzogen werden. Bei ihrer Flucht aus der Bahn stießen sie zwei Sicherheitsmitarbeiter zur Seite und verletzten dabei einen 54 Jahre alten Mitarbeiter leicht. Sie flüchteten anschließend in Richtung Kreuznacher Straße. Bei einem der Flüchtenden soll es sich um einen 20 bis 25 Jahre alten und 170 bis 180 Zentimeter großen Mann mit lockigen Haaren handeln. Er trug eine weiße Jacke und eine blaue Jeans. Sein Komplize soll etwas kleiner gewesen sein und eine dunkle Jacke getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

