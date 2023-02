POL-S: Unfall verursacht und davongefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag (16.02.2023) in eine Gaststätte an der Hohenstaufenstraße eingebrochen und haben Bargeld erbeutet. Die Diebe hebelten zwischen 21.00 Uhr und 09.45 Uhr ein Fenster auf, um in das Gebäude zu gelangen. Dort brachen sie anschließend einen Geldspielautomaten auf und stahlen das drin befindliche Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro. Zeugen werden ...

