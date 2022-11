Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Diebstähle von Katalysatoren im Bereich Meinersen

Meinersen (ots)

Zu einer Diebstahlsserie von Katalysatoren ist es im Bereich der Samtgemeinde Meinersen gekommen.

Die Polizei Meinersen bittet zu nachfolgenden Taten um Zeugenhinweise unter 05372 97850:

Am Donnerstag, den 20.10.2022, im Zeitraum zwischen 10:40 Uhr und 22:00 Uhr kam es an einem VW Golf in rot und einem VW Golf in schwarz zum Diebstahl der jeweiligen Katalysatoren. Die beiden Pkw standen im genannten Zeitraum auf dem Parkplatz des Bahnhofs in Ohof.

Ein weiterer Diebstahl eines Katalysators ereignete sich am Dienstag, den 25.10.2022, an einem Seat Ibiza in rot. Der Seat stand im Zeitraum zwischen 05:20 Uhr und 17:00 Uhr auf dem Parkplatz des Bahnhofs in Leiferde.

Die letzte angezeigte Tat ereignete sich am Mittwoch, den 26.10.2022, im Zeitraum zwischen 07:30 Uhr und 18:40 Uhr, an einem VW Golf in blau, der ebenfalls auf dem Parkplatz des Bahnhofs Leiferde geparkt war.

Bitte seien Sie sensible, wenn Sie beispielsweise Geräusche einer Flex im Bereich von abgestellten Fahrzeugen oder an Parkplätzen wahrnehmen. Gegebenenfalls machen sich dann gerade Diebe an einem geparkten Fahrzeug zu schaffen. Sollten Sie Feststellungen dieser Art haben, dann betätigten Sie umgehend den Polizei-Notruf 110.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell