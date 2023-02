POL-S: Telefonbetrüger schlagen erneut zu - Seniorin übergibt hochwertigen Schmuck

Stuttgart-Nord (ots) - Unbekannte sind am Mittwoch (15.02.2023) in ein Mehrfamilienhaus an der Straße Im Kaisemer eingebrochen. Die Täter schlugen zwischen 07.45 Uhr und 20.30 Uhr die Terrassentür ein und durchwühlten anschließend sämtliche Schränke. Ob sie etwas erbeuteten, ist noch Teil der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden. So schützen ...

