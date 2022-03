Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl von Tasche

Ludwigshafen-City (ots)

Am Samstagvormittag wurde ein 90-Jähriger in der Ludwigshafener Innenstadt Opfer eines Diebstahls. Der Mann hatte seine mitgeführte Tasche beim Einkauf in einem Supermarkt unbeaufsichtigt in seinem Rollator liegen gelassen. Der unbeobachtete Moment wurde durch einen unbekannten Täter genutzt und die Tasche entwendet. Es wird darauf hingewiesen insbesondere Wertgegenstände nicht unbeaufsichtigt zu lassen und nach Möglichkeit geschlossen am Körper zu tragen. Hinweise werden durch die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 (Tel.: 0621/963-2122) entgegengenommen.

