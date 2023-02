Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Diebstahl aus Café, Täter verschaffen sich Zugang durch Nebentür

Altenberge (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Zeit zwischen Sonntag (12.02.23), 16.00 Uhr, und Montag (13.02.23), 09.00 Uhr, Zugang zu einem Café am Markplatz verschafft. Der oder die Täter gelangten ersten Erkenntnissen zufolge über eine Nebentür in das Gebäude, das im Bereich Krüselstraße/Teichstraße liegt. Im Café durchwühlten sie mehrere Schränke und Schubladen. Aus einer Trinkgeldkasse sowie aus einem Sparschwein wurde Bargeld in zweistelliger Höhe gestohlen. Die Polizei ermittelt zu diesen Diebstahl und nimmt Hinweise von Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, entgegen unter Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell