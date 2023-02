Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, Steinfurt, Rheine, Diebstähle aus Autos, unter anderem ein Radio, ein Laptop und Kopfhörer entwendet

Kreis Steinfurt (ots)

In Ladbergen, Steinfurt und Rheine sind seit Donnerstag (09.02.23) mehrere Fahrzeuge aufgebrochen worden.

In Ladbergen wurde zwischen Freitag (10.02.23), 20.00 Uhr, und Samstag (11.02.23), 07.20 Uhr, die rechte Heckscheibe eines Firmentransporters eingeschlagen. Der Wagen, ein weißer VW Multivan, stand an der Heidkampstraße auf Höhe der Hausnummer 57. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet. Der Sachschaden liegt etwa bei 200 Euro.

In Burgsteinfurt gab es zwischen Donnerstag und Freitag drei Diebstähle aus Autos. Am Graf-Arnold-Platz wurde zwischen Donnerstag, 21.00 Uhr, und Freitag, 07.30 Uhr, ein Fiat Grande Punto aufgebrochen. Aus dem Auto stahlen unbekannte Täter eine Aktentasche, in der sich unter anderem ein Laptop befand. Der Fiat stand auf dem Parkplatz eines Restaurants. Wie die Täter in das Fahrzeug gelangten, ist unklar. Die Scheibe an der Tür hinten links befand sich halb unten, als der Geschädigte zum Auto kam. Das Handschuhfach war durchwühlt worden. Ebenfalls in Burgsteinfurt, am Wilhelmplatz, haben unbekannte Täter zwischen Donnerstag, 18.00 Uhr, und Freitag, 19.30 Uhr, aus dem Firmenauto einer Pizzeria ein Radio gestohlen. Bei dem angegriffenen Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Fiat Picanto, der am Wilhelmplatz/Ecke Steinstraße parkte. Wie die Täter ins Auto gelangten, ist unklar. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde am Schloss der Beifahrertür manipuliert. Auch bei einem Diebstahl aus einem grauen Audi an der Wasserstraße, auf Höhe der Straße Drumstege, ist unklar, wie die unbekannten Täter das Fahrzeug öffneten. Zwischen Donnerstag, 11.00 Uhr, und Freitag, 15.30 Uhr, entwendeten sie aus dem Wagen Bargeld und einen Fahrzeugschein. An dem Wagen war auf unbekannten Weise manipuliert worden, denn er konnte nicht mehr gestartet werden.

In Rheine-Hauenhorst an der Eichendorffstraße haben sich unbekannte Täter Zugang zu einem Seat Alhambra verschafft. Der Wagen parkte in einer Einfahrt vor einer Garage. Die Täter griffen zwischen Donnerstag, 15.15 Uhr, und Freitag, 05.45 Uhr, zu. Ersten Erkenntnissen zufolge hantierten sie an der Schiebetür auf der Fahrerseite sowie am Kofferraum, um in den Wagen zu gelangen. Sie stahlen Kleingeld, einen Kaffeebecher, Kopfhörer und Werkzeug.

Die Polizei sucht Zeugen der Autoaufbrüche. Hinweise nehmen die Wachen in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515 (für Ladbergen), in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115 (für Burgsteinfurt) und in Rheine, Telefon 05971/938-4215, entgegen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell