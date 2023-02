Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Verkehrsunfall, 19-Jährige schwer verletzt, Auto prallt gegen Baum

Westerkappeln (ots)

Am Freitagnachmittag (10.02.2023) gegen 14.30 Uhr ist es auf der L584 zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 45-jähriger Mann aus Bippen (Fürstenau, Landkreis Onsabrück) fuhr mit seinem Fendt-Traktor auf der Tecklenburger Straße in Richtung Velpe. In gleiche Fahrtrichtung war auch eine 19-jährige Frau aus Westerkappeln mit einem VW Golf unterwegs. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen setzte sie zum Überholen an. Zur gleichen Zeit wollte der Traktorfahrer nach links auf ein Feld abbiegen. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge ist es nicht gekommen. Durch ein Ausweichmanöver der 19-Jährigen verlor diese jedoch die Kontrolle über ihr Auto. Sie überfuhr einen Leitpfosten und kollidierte mit einem Baum. Hierbei zog sich die Autofahrerin schwere Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Traktorfahrer blieb unverletzt. Nach einer ersten Schätzung entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell