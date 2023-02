Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Einbrüche in Wohnhäuser, Terrassentür und Schiebetür aufgehebelt

Altenberge (ots)

Unbekannte sind in zwei Wohnhäuser in Altenberge eingestiegen. Eine Tat ereignete sich am Freitagnachmittag (10.02.2023) in der Zeit zwischen 15.00 Uhr 21.30 Uhr. Die Einbrecher hebelten die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Nordwalder Straße auf. Der Tatort liegt zwischen Bahnhofstraße und Cheruskerweg. Die Täter entwendeten einen hohen dreistelligen Bargeldbetrag und Schmuck. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Eine weitere Tat passierte in der Zeit zwischen Freitag (10.02.2023), 13.13 Uhr, und Samstag (11.02.2023), 14.07 Uhr. Nach bisherigen Ermittlungsstand verschafftem sich unbekannte über eine Schiebetür gewaltsam Zutritt zu einem Haus an der Südstraße, zwischen Münsterstraße und Franz-Schulze-Isfort-Straße. Im Haus suchten sie nach Diebesgut. Nach bisherigem Kenntnisstand entwendeten die Täter einen kleinen, leeren Möbeltresor. Die Schadenssumme wird auf 100 Euro geschätzt. In beiden Fällen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die Angaben zu den Taten machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Greven unter der Telefonnummer 02571/928-4455 entgegen.

