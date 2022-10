POL-HOM: Falschfahrer BAB 8

Blieskastel (ots) - Am 06.10.2022, zwischen 10:45 Uhr und 10:50 Uhr, ereignete sich ein Ladendiebstahl, begangen durch mehrere Täter, in einem Lebensmittelmarkt in der Straße "In den Lohgärten" in Blieskastel. Eine insgesamt fünfköpfige Tätergruppe lud erhebliche Warenmengen (Lebensmittel und Hygieneartikel) ...

