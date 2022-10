Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg

Homburg (ots)

Am 08.10.2022, zwischen 15:30 Uhr und 15:50 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer, unter Umständen mit einem Anhänger, einen geparkten Skoda Oktavia mit SÜW-Kreiskennung auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Saarbrücker Straße in Homburg. Der Unfall müsste beim Rangieren zum Ein-oder Ausparken passiert sein, wobei die gesamte rechte Fahrzeugseite des Skodas beschädigt wurde. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der Fremdschaden beträgt ca. 3.000 Euro.

Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizeiinspektion in 66424 Homburg, Tel. 06841-1060.

