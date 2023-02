Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Hörstel, Lebensmittelautomaten aufgebrochen, Geldkassetten gestohlen

Emsdetten, Hörstel (ots)

In Emsdetten-Austum, am Grevener Damm, sind zwei Verkaufsautomaten aufgebrochen worden. Die Automaten befinden sich auf Höhe der Hausnummer 260 auf dem Gelände eines Fahrzeughändlers. Unbekannte Täter hebelten in der Zeit zwischen Donnerstag (09.02.23), 16.00 Uhr, und Freitag (10.02.23), 11.20 Uhr, jeweils die Blende an den beiden Automaten auf. Dadurch konnten sie zwei Geldkassetten stehlen. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Wie viel Geld sich in den Kassetten befand, ist noch unklar. An der Hauptstraße in Hörstel-Dreierwalde ist in der Nacht zu Freitag (10.02.23) zwischen 20.00 Uhr am Donnerstagabend und 06.00 Uhr am Freitagmorgen ein Lebensmittelautomat aufgebrochen worden. Es handelt sich um einen Milchautomaten auf einem Hof im Ortskern. Die Unbekannten stachen das Schloss auf. Zwei Geldkassetten wurden entwendet, in einer befand sich Münzgeld in dreistelliger Höhe, die zweite war offenbar leer. Die Polizei ermittelt zu den Diebstählen. Zeugen melden sich bitte bei der Wache in Emsdetten unter Telefon 02572/9306-4415 oder bei der Wache in Rheine (für Hörstel) unter Telefon 05971/938-4215.

