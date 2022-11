Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Korrekturmeldung - 31-Jähriger bei Alleinunfall schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am Dienstagmittag kam es gegen 13:00 Uhr auf der "Pagenstecherstraße" zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Motorradfahrer schwer verletzte. Der 31-jährige Mann aus Osnabrück fuhr mit seinem Kraftrad in Fahrtrichtung stadteinwärts, als er aufgrund eines Rückstaus in Höhe der Einmündung "Walkmühlenweg" stark abbremsen musste. Der Motorradfahrer stürzte daraufhin alleinbeteiligt und verletzte sich schwer. Er wurde folglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand Sachschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Zweifel daran, ob der 31-Jährige über die erforderliche Fahrerlaubnis für das geführte Motorrad verfügt. Anschlussermittlungen ergaben inzwischen, dass kein Fahren ohne Fahrerlaubnis vorliegt. Wir bitten, die abweichenden Erstmeldungen zu entschuldigen.

