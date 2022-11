POL-OS: Osnabrück: Unfall an der Martinistraße - drei Personen leicht verletzt

Osnabrück (ots) - Am Montag in der Zeit von 16:30 Uhr bis 18:30 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam Zutritt zu einem Zweifamilienhaus in der "Adolf-Staperfeld-Straße". Im Haus durchsuchte der Täter beide Wohnungen. Er stahl Schmuck und Bargeld und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Polizei Osnabrück bittet Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder den ...

mehr