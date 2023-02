Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch bei Baustoffhandel

Greven (ots)

Bei einem Baustoffhandel an der Gutenbergstraße haben unbekannte Täter ein Fenster aufgehebelt und sind so in das Gebäude eingedrungen. Das Fenster, das die Täter in der Nacht zu Montag (13.02.23) gegen 02.30 Uhr angriffen, liegt auf der Rückseite des Gebäudes. Die Uhrzeit kann eingegrenzt werden, da durch den Einbruch ein Alarm ausgelöst wurde. Der oder die Täter durchwühlten mehrere Büros auf der Suche nach Diebesgut. Ob die Einbrecher etwas entwendet haben, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt zu dem Einbruch und nimmt Hinweise von Zeugen entgegen unter Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell