Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Werkzeugkoffer in Wilhelmshaven gefunden

Wilhelmshaven (ots)

Am 04.01.2023 wurde im Stadtpark in Wilhelmshaven ein Werkzeugkoffer hinter einem umgestürzten Baum aufgefunden. Während des Spazierganges eines Zeugen konnte dieser in der Nähe der Straße Am Ehrenfriedhof einen Werkzeugkoffer feststellen, woraufhin er die Polizei informierte.

Bei dem Koffer handelt es sich um einen grünen Werkzeugkoffer Marke "MAKITA". In dem Koffer befinden sich ein großer und ein kleiner Winkelschleifer der Marke "Hitachi". Die Umstände der Ablagerung und der Eigentümer sind bislang unbekannt, sodass die Polizei auf Hinweise der Bürgerinnen und Bürger angewiesen ist. Es wird um Kontaktaufnahme unter 0442/942-0 gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell