Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahrzeugbrände in Jever, Brandursache steht fest

Jever (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am 09.12.2022 und 09.01.2023 zu PKW Bränden in der Straße Grüner Garten in Jever (https://bit.ly/3H0rbXo und https://bit.ly/3Xlk7KJ)

Die Ermittlungen der spezialisierten Brandermittler haben ergeben, dass es sich um Brandstiftung handelte, woraufhin entsprechende Strafverfahren eingeleitet wurden.

Erneut bittet die Polizei Jever Bürgerinnen und Bürger, die auffälliges Verhalten wahrgenommen haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter 04461/92110 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell