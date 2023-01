POL-HRO: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Rostock (ots) - Am Samstag, den 07.01.2023, befuhren ein 36- und ein 35-Jähriger mit ihren Fahrzeugen die B 103 An der Stadtautobahn in Rostock aus Richtung Schutower Kreuz in Richtung Warnemünde. In Höhe der Abfahrt zur Tankstelle AVIA fuhr der 35 Jahre alte Deutsche gegen 22:15 Uhr aus ungeklärter Ursache auf den vor ihm befindlichen Pkw VW auf. Er wurde mit Verdacht auf innere Verletzungen einem Krankenhaus ...

mehr