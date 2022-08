Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Einbeck (ots)

Einbeck (rod)

Am Mittwoch, 24.08.2022, wurde ein 25 Jahre alter Pkw-Fahrer im Rahmen der Streife gegen 11.30 Uhr in der Straße Altendorfer Tor in Einbeck angehalten und kontrolliert. Hierbei wiesen körperliche Auffälligkeiten darauf hin, dass er eventuell unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein durchgeführter Drogentest bestätigte den Verdacht. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell