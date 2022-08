Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unbekannter Fahrzeugführer tritt gegen Pkw und schlägt anderen Autofahrer

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Kreisverkehrsplatz BAB Anschlussstelle Nörten-Hardenberg/ B 446, Dienstag, 23.08.2022, 17.25 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (köh) - Am Dienstagabend kam es am Kreisverkehrsplatz zur Bundesstraße 446 zu einer Körperverletzung eines Autofahrers durch einen unbekannten Fahrzeugführer.

Der Führer eines dunkelgrauen BMW mit polnischem Kennzeichen überholte zuvor mehrfach widerrechtlich den Pkw des Opfers auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Norden. Zudem zeigte er dem Opfer und dessen Beifahrer den Mittelfinger. Nachdem der 20-jährige Hamburger mit seinem PKW Ford schließlich an der Anschlussstelle Nörten-Hardenberg abfuhr und verkehrsbedingt halten musste, schlug ihm der BMW-Fahrer durch das geöffnete Seitenfenster an den Hinterkopf. Anschließend trat er beim Weggehen gegen die rechte Seitentür und den Stoßfänger. Am Pkw Ford entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Gegen den derzeit unbekannten Fahrzeugführer des BMW wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung eingeleitet. Zeugen, die die Verkehrssituation verfolgt haben, teilen dies bitte der Polizei Northeim unter 05551-70050 mit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell