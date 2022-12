Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Walzbachtal - Zeugen nach Einbruch gesucht

Karlsruhe (ots)

Zwei bislang unbekannte Tatverdächtige brachen am Samstag gegen 18 Uhr in eine Lagerhalle an der Bundesstraße zwischen Jöhlingen und Berghausen ein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten die Unbekannten eine Stahltüre auf und verschafften sich somit Zutritt. Die Täter entwendeten unter anderem ein Notstromaggregat, sowie ein Mischpult. Der Gesamtwert des Diebesguts beläuft sich auf etwa 4.000 Euro, der Sachschaden auf mehrere Hundert Euro.

Beide Tatverdächtige sind männlich, circa 25 - 30 Jahre alt, besitzen osteuropäisches Aussehen und trugen einen 3-Tage-Bart. Einer der mutmaßlichen Täter war zur Tatzeit mit einem Hoodie bekleidet und hatte mittellanges Haar, der Andere eine Daunenjacke und Mütze.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bretten unter der Rufnummer 07252/5046-0 in Verbindung zu setzen.

Sabrina Kippenhan, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell