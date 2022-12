Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mann stellt sich auf Kreuzung und beschädigt Fahrzeuge

Karlsruhe (ots)

Am Samstagabend stellte sich ein Mann mitten auf eine viel befahrene Kreuzung in der Karlsruher Innenstadt und beeinträchtigte dadurch den Verkehr. Zuvor soll er bereits im Europabad durch sein Verhalten aufgefallen sein und möglicherweise auf dem dortigen Parkplatz mehrere Fahrzeuge beschädigt haben.

Der 39-Jährige fiel gegen 22:00 Uhr an der Kreuzung der Kriegs - und Brauerstraße auf, als er mit seinem Pkw mitten auf der Fahrbahn anhielt und im Kreuzungsbereich herumspazierte. In der Folge musste mindestens ein Verkehrsteilnehmer anhalten und dem Spaziergänger ausweichen. Dieser stellte sich wohl zielstrebig vor das Auto und versuchte dieses durch Tritte und Schläge zu beschädigen. Anschließend stieg er wieder in seinen Mitsubishi und fuhr in Richtung Mühlburger Tor davon. Dort konnte er durch gerufene Polizeistreifen gestoppt und festgenommen werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass sich der Mann offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Deshalb wurde er in eine nahe gelegene Klinik eingeliefert.

