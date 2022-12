POL-KA: (KA) Karlsruhe-Innenstadt - Überfall auf 60-Jährigen - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) - Im Karlsruher Stadtgebiet kam es am Wochenende zu drei Einbrüchen in Wohnhäuser. Unbekannte Täter hebelten zwischen Samstagnachmittag und Samstagabend in der Pfauenstraße in Rüppurr ein Fenster auf und durchsuchten in der Folge die Räumlichkeiten des Wohnhauses. Die Täter entwendeten offenbar knapp 1.500 Euro Bargeld. Zu einem weiteren Einbruch kam es am Samstag in den Abendstunden in der Straße ...

