Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet

Karlsruhe (ots)

Im Karlsruher Stadtgebiet kam es am Wochenende zu drei Einbrüchen in Wohnhäuser.

Unbekannte Täter hebelten zwischen Samstagnachmittag und Samstagabend in der Pfauenstraße in Rüppurr ein Fenster auf und durchsuchten in der Folge die Räumlichkeiten des Wohnhauses. Die Täter entwendeten offenbar knapp 1.500 Euro Bargeld.

Zu einem weiteren Einbruch kam es am Samstag in den Abendstunden in der Straße "Im Rosengärtle" in Durlach. Hier kletterten die Täter wohl zunächst auf einen Balkon im ersten Obergeschoss und gelangten gewaltsam in den Wohnbereich. Ob etwas erbeutet wurde ist derzeit noch nicht bekannt.

Des Weiteren hebelten Unbekannte zwischen Sonntagnacht und Sonntagmittag die Hauseingangstür im Kornweg in Daxlanden auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde nichts entwendet.

