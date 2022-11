Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsbehinderungen nach Frontalzusammenstoß mit Verletzten beim Abbiegen

Speyer (ots)

Am 21.11.2022 um kurz nach 7 Uhr befuhr eine 19-Jährige aus Rheinhessen mit ihrem PKW die Landauer Straße in Fahrtrichtung Römerberg und bog nach links auf die Abfahrt zur B39 ab. Die 19-Jährige übersah beim Abbiegen den bevorrechtigten PKW einer 49-Jährigen aus Baden-Württemberg, der ihr auf der Landauer Straße entgegenkam. Infolgedessen kollidierten die Fahrzeuge frontal. Durch die Wucht des Aufpralls lösten an beiden Fahrzeugen die Airbags aus. Die 49-Jährige und ihr 58-jähriger Beifahrer erlitten Prellungen und Schmerzen im Brustbereich. Der Rettungsdienst verbrachte sie beide in ein Krankenhaus. Die 19-Jährige und ihr 21-jähriger Beifahrer trugen lediglich leichte Verletzungen davon und lehnten eine Verbringung in ein Krankenhaus ab. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in einer Gesamthöhe von ca. 35.000 Euro und sie waren nicht mehr fahrbereit. Die Polizeibeamten verständigten die Feuerwehr zwecks Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe sowie einen Abschleppdienst, der die Unfallfahrzeuge abschleppte. Die Aufnahme des Verkehrsunfalls bedingte eine Teilsperrung der Fahrbahn der Landauer Straße und die Ableitung des Berufsverkehrs. Hierdurch entstanden Verkehrsbehinderungen bis ca. 8:45 Uhr. Polizeibeamte beobachteten währenddessen acht Fahrzeugführer beim Wenden ihrer Fahrzeuge im Auffahrtsbereich bzw. beim Umfahren der Absperrung und leiteten entsprechende Ordnungswidrigkeitsverfahren ein.

