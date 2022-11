POL-PDLU: (Frankenthal) - Drogen im Straßenverkehr

Speyer (ots) - Am 20.11.2022 um 4 Uhr nahm ein Zeuge in der Straße Am Sandhügel Geräusche von einem Zigarettenautomaten auf der Straße wahr und entdeckte einen männlichen Tatverdächtigen, der gerade eine Brechstange an den Automaten ansetzte. Der Zeuge sprach den Tatverdächtigen an, woraufhin dieser wegrannte. Der Tatverdächtige war ca. 170 cm groß, schlank, ...

mehr