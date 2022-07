Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei nimmt zwei mutmaßliche Ladendiebe nach Verfolgungsfahrt fest - Haan/Erkrath - 2207003

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Beamtinnen und Beamten der Wache Hilden ist es am Donnerstag (30. Juni 2022) gelungen, zwei mutmaßliche Ladendiebe nach einer Verfolgungsfahrt in Erkrath festzunehmen. Die beiden Männer im Alter von 25 und 34 Jahren hatten ersten Erkenntnissen zufolge zuvor Waren in einem Discounter in Haan gestohlen.

Das war geschehen:

Eine aufmerksame Zeugin bemerkte gegen 19.15 Uhr zwei männliche Personen in einem Discounter an der Düsseldorfer Straße in Haan, die sich verdächtig verhielten, und informierte darüber eine Mitarbeiterin des Geschäfts. Kurze Zeit später beobachtete sie, dass die beiden Männer fluchtartig den Discounter verließen und mit einem Auto davon fuhren. Etwa zeitgleich verfolgte ein Mitarbeiter des Discounters die beiden Tatverdächtigen mit seinem Fahrzeug und informierte die Leitstelle der Polizei über seinen Standort. Die eingesetzten Kräfte waren schnell vor Ort. An der Flurstraße kam ihnen das Fluchtfahrzeug, ein grauer Skoda entgegen.

Die Streifenwagenbesatzung wendete und verfolgte den Skoda, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, den Straßenverkehr gefährdete und eine rote Ampel missachtete. Nach den rund drei Kilometern Verfolgungsfahrt hielt der Fahrer des Skoda schließlich an der Schildsheider Straße in Erkrath-Hochdahl an. Auf die beiden Männer, 25 und 34 Jahre alt, passte die Beschreibung der Zeugen aus dem Haaner Discounter. Im Fahrzeug stellten die Polizisten rund 100 neuwertige Rasierklingen, weitere neuwertige Waren und Lebensmittel fest. Zudem fanden sie eine größere Menge Bargeld und ein Messer. Für den Skoda, mit dem die beiden mutmaßlichen Ladendiebe unterwegs waren, bestand kein Versicherungsschutz mehr.

Da die mutmaßlichen Ladendiebe aus Südosteuropa keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, wurden sie wegen der bestehenden Fluchtgefahr festgenommen und ins Polizeigewahrsam nach Hilden gebracht. Mehrere Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet und dauern an. Derzeit wird eine Vorführung vor einem Haftrichter geprüft.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell