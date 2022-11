Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Versuchter Einbruch in Schulzentrum

Dudenhofen (ots)

Zwischen dem 19.11.2022, 15 Uhr, und dem 21.11.2022, 7 Uhr, zerstörten unbekannte Täter eine Fensterscheibe an einem Schulgebäude in der Iggelheimer Straße in Dudenhofen. Hierdurch verschafften sie sich Zugang zum Anwesen und hebelten im Inneren eine Tür auf. Offenbar brachen die unbekannten Täter den Einbruchsversuch nach dem Aufhebeln der Tür aus ungeklärter Ursache ab. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Wer hat in der Nähe der Schulgebäude in der Iggelheimer Straße etwas beobachtet, möglicherweise die Täter gestört oder kann sonstige Angaben zu Tatverdächtigen machen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

