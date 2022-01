Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Umkirch - Verkehrsunfall - Autofahrer fährt quer über den Kreisverkehr

Freiburg (ots)

Umkirch - Am Samstagabend, 22.01.2022, gegen 23:20 Uhr, verlor ein 33-jähriger Autofahrer am Ortseingang von Umkirch, von der B31a kommend, die Kontrolle über sein Fahrzeug und überfuhr geradewegs den dortigen Kreisverkehr. Hierbei kollidierte er mit zwei Verkehrsschildern und kam direkt hinter dem Kreisverkehr zum Stehen. Ein bei der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,2 Promille. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ungefähr 4.500 Euro.

